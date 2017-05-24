Более половины россиян (53%) полагают, что изменения в экономике носят негативный характер, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на исследование РАНХиГС.
В пользу мнения о стабилизации экономической ситуации высказывались 40,7% населения, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Улучшение экономического климата в конце 2016 года отмечали всего 3,4% опрошенных.
"Жители российских мегаполисов, в наибольшей степени ощутившие на себе удар кризиса в конце 2014 года и первой половине 2015 года, быстрее, чем представители других типов поселений, почувствовали улучшения. Если о стабилизации ситуации в конце 2015 года сообщали 27,8% жителей крупнейших городов, то в конце прошлого года это мнение разделяли уже 39,7%", — говорится в исследовании.
Эксперты заявили, что определились две сферы деятельности, где занятые чувствуют себя значительно увереннее остальных: силовые структуры, а также сфера государственного и муниципального управления.
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