Журналистка 8-го канала Красноярского края Яна Мамаева обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой защитить ее от сторонников Алексея Навального, которые якобы стали угрожать ей после выхода ее сюжета с заявлениями о растрате оппозиционером денег, которые ему пожертвовали сторонники, пишет "Взгляд".
Речь идет о сюжете под названием "Что выбрал Навальный: Красноярск или Барселону?". В нем идет речь о том, как Навальный тратит деньги, которыми люди поддерживают его деятельность. Так, в сюжете говорится, что оппозиционер на майских праздниках в Барселоне жил припеваючи.
В сюжете также показали нескольких женщин, которые критически отнеслись к оппозиционеру.
Как утверждается, после выхода сюжета на Мамаеву обрушился шквал оскорблений, даже угрожали расправой.
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