В Невинномысске мужчина ударом по голове убил автомобилиста, который обрызгал его водой из лужи, сообщается на сайте СКР по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел 18 мая. У мужчины, которого облил водой из лужи проезжающий мимо автомобиль, завязался конфликт с водителем. В процессе выяснения отношений мужчина нанес удар кулаком по голове 45-летнему автомобилисту, который впоследствии скончался в больнице.
Следственный комитет разыскивает мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
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