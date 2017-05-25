Президент РФ Владимир Путин призвал повысить зарплату работников бюджетной сферы, которых не коснулись меры, прописанные в так называемых майских указах главы государства, сообщает "Life".
"В 2018 году мы должны выйти на заданные параметры повышения зарплат. В целом параметры исполняются, но в некоторых регионах возникают трудности", — сказал президент в ходе встречи с министрами.
"Предлагаю провести индексацию заработных плат как раз этих категорий работников бюджетной сферы, еще их называют "неуказными категориями бюджетников". Безусловно, с учетом инфляции и реальных возможностей как федерального, так и региональных бюджетов", — продолжил Путин.
Также он попросил не затягивать, поскольку это необходимо обсудить "в ближайшее время" с учетом активной работы над подготовкой бюджета на 2018 год.
В Минтруде "Газете.Ru" пояснили, что речь идет об административном и вспомогательном персонале — экономистах, юристах, инженерах, программистах, техниках, электромонтерах, слесарях, сантехниках, уборщиках и других.
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