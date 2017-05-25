Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин выложил в своем "твиттере" официальное уведомление МВД о результатах проверки расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева.
В документе говорится, что ведомство изучило материалы из расследования ФБК, но нарушений закона в них выявлено не было.
Речь идет о фильме, в котором говорилось, что Медведев владеет элитной недвижимостью и другим имуществом, деньги на которое были взяты из подставных благотворительных фондов. Сам Медведев назвал расследование "чушью".
Ответ #МВД по дворцам-яхтам Дмитрия Медведева. pic.twitter.com/llRlH8wo2u— Валерий Рашкин (@RashkinV) 24 мая 2017 г.
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