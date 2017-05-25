Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

Президент России Владимир Путин заехал в храм Христа Спасителя, где приложился к мощам святителя Николая Чудотворца и поставил свечку к иконе этого святого, сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что доставка мощей в Россию стала возможна благодаря личной договоренности предстоятеля Русской православной церкви с папой римским Франциском.
Мощи святителя Николая Чудотворца доставили в Москву 21 мая из итальянского города Бари. В российской столице они пробудут до 12 июля, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге. Затем вернутся в Италию.
Прибытие мощей вызвало ажиотаж среди верующих: очередь к святыням составляет несколько километров.
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