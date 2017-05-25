Директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина заявила, что не собирается исключать из школы ученика 10-го класса и главу Российской пастафарианской церкви Михаила Самина, сообщает "Дождь".
Бурмакина заявила, что вопрос об исключении из школы Самина не стоит, а претензии к нему связаны исключительно с его плохой успеваемостью и посещаемостью. Также она опровергла информацию о том, что ее вызывал Следственный комитет.
Самин отметил, что среди годовых оценок самая плохая у него одна тройка.
"После того, как директора вызвали в Следственный комитет, она позвонила родителям и сказала, что хочет, чтобы мы забрали документы из школы. Она сказала, что на митингах я позорю честь школы", — сказал Самин.
26 марта он участвовал в акции против коррупции. Его задержали и составили протокол.
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