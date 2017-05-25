Фото: sarakul.com
Четырехбалльные заторы образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 25 мая. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная обстановка наблюдается на перекрестке улица Попова - Павловский тракт, на пересечении проспекта Строителей с улицей Челюскинцев и Красноармейским проспектом и в районе площади Октября, а также на перекрестке улиц Малахова — Власихинская. На данных участках автомобили двигаются со скоростью не более 5-10 километров в час.
Также небольшие заторы наблюдаются на улицах Советской Армии, Петра Сухова, Цеховой и Красноармейском проспекте.
Отметим, что на перекрестке Антона Петрова — Попова произошло ДТП, а на улице Власихинской продолжаются ремонтные работы.
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