Фото: theblaze.com
Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри во время своего выступления перед студентами США посоветовал им учить русский язык. Отрывки из его речи в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете (штат Массачусетс) приводит ТАСС со ссылкой на газету Politico.
"Меня часто спрашивают, в чем секрет реального влияния на правительство. Что ж, все изменилось не так давно. Глядя сегодня на Белый дом, я бы сказал, что нужно купить учебник и учить русский язык", — цитирует агентство бывшего американского госсекретаря.
Отмечается, что также Керри раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа, подчеркнув, что "ненормально ежедневно унижать журналистов и угрожать им" для президента, который ввел первую поправку к конституции Америки о свободе слова. Также он назвал ненормальным увольнение главы ФБР из-за расследования влияния РФ на избирательную кампанию "того самого человека, кто его уволил".
Комментарии
посоветовал им учить русский язык
ага, надо ставить наместников из метрополии, а то местные каллобарционисты не справляются
глупый тролль Керри. надо учить китайский
Да зачем весь язык учить? Достаточно пары фраз: "Не стреляйте!", "Сдаюсь", "Здесь военных нет"
25.05.2017 09:12
- гость -
наивный чукотский мальчик, это на английском такие фразы, а на китайском "не бей меня хозяин"
бывший чиновнег самой могущественной страны мира советует молодому поколению своей страны учить русский язык! офигеть! страны бензоколонки, страны с разнесенной в клочки экономикой, страной где правит кровавый Путин! особоодаренные в шоке! ха-ха!