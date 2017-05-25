Первый отопительный сезон в Рубцовске, который провела Сибирская генерирующая компания, показал, что сети и оборудование находятся в плачевном состоянии.

Напомним, сюда тепловики зашли по просьбе администрации Алтайского края. В августе прошлого года СГК взяла в аренду проблемную Южную тепловую станцию (Южный и Западный районы города), 12 котельных и тепловые сети. Жители этой части Рубцовска оставались без воды почти два летних месяца из-за финансовых проблем организации, ранее управлявшей тепловым комплексом.

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Опрессовка в оперативном режиме состоялась в Рубцовске уже осенью. За зимний период в городе произошло в два раза больше повреждений, чем в Барнауле.

"Мы зафиксировали 950 повреждений. Зима показала, что трубопровод горячей воды тут изношен на 80-90%. Сейчас мы, опираясь на эти данные, формируем свою ремонтную программу", — сообщил директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.

Общая протяженность тепловых сетей в Рубцовске насчитывает 320 километров. И, по словам руководителя компании, они не ошиблись бы, если бы заменили сразу все коммуникации. Но это потребует очень крупных финансовых вливаний, а предприятие работает в рамках согласованного финансирования. Этим летом будет заменено только 4 километра теплосетей.

"МУП "Рубцовские тепловые сети" в последние годы не вкладывало никаких средств в свое хозяйство. Выполнялись только аварийные работы. Ни о какой реконструкции речь даже не шла. Естественно, эта проблематика сейчас дает о себе знать", — подчеркнул Лузанов.

Чтобы выйти на самоокупаемость, предприятию потребуется 12-15 лет. Изначально СГК оценила затраты на проведение реконструкции системы теплоснабжения, исходя из своего опыта и опроса специалистов МУП. Истинное положение дел показало, что средств на восстановление потребуется значительно больше.

Текущий ремонт Южной станции СГК оценило в 38 млн руб. Сегодня с пересмотром всех деталей только на этот проект потребуется еще 20 млн руб. По станции объем инвестиций (в рамках реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска общей стоимостью более 2 млрд рублей – прим.) планировался в размере 465 миллионов рублей. Ориентировочно, допзатраты могут составить еще 90 млн руб.

"Концессионное соглашение определило сумму, не менее которой мы обязаны вложить. Больше можем, меньше — нет. Но это наша ответственность, наши риски", — сказал Лузанов.

И СГК рискует. На текущий ремонт тепловых сетей в Рубцовске при подготовке к отопительному периоду было потрачено 20 млн руб. В рамках летней ремонтной кампании по этой статье расходов освоят еще 99 млн.

Как отметил руководитель компании, СГК сделает все возможное с точки зрения запасов топлива, техники, кадров, чтобы заместить рубцовскую ТЭЦ и обеспечить безопасное прохождение нового зимнего сезона уже в этом году. Однако окончательное решение о выводе станции из эксплуатации и переводу города на один теплоисточник должны принять власти города.