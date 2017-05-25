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СМИ: полицейские нашли взрывчатку во время обысков в Манчестере

, ИА "Амител"
Обыски были проведены после теракта на стадионе

Фото: gbn9news.com

Стражи порядка обнаружили во время обысков в Манчестере взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent и ее источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что обыски были проведены после теракта на стадионе, жертвами которого стали 22 человека.

Отмечается, что одну взрывчатку уничтожили саперы. По мнению полицейских, участники террористической сети могли подготовить еще несколько устройств.

Напомним, в понедельник, 22 мая, во время концерта певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене" произошел взрыв. Погибли 22 человека, еще порядка 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ), а смертником оказался британец ливийского происхождения Салман Абеди.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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