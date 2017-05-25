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Свыше 500 человек лишились жилья из-за крупных пожаров в городах и населенных пунктах Красноярского края. В результате разгула стихии сгорело 130 домов, пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Ранее МЧС объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в регионе, вызванной ураганным ветром и палом травы. В МВД сообщили, что из-за пожаров и опасности распространения огня по тревоге подняли полицейских в двух районах: Лесосибирском и Канском. В результате пожаров погибли два человека. В регионе объявили режим ЧС федерального уровня.
Собеседник агентства уточнил, что из-за пожаров сгорело 130 домов, где жили 533 человека, из которых 67 — это дети.
Также он добавил, что сейчас губернатор края работает в Нижнеингашском районе, после чего отправится в Канск и Лесосибирск.
Кроме этого, агентство добавляет, что пожарным Красноярского края удалось спасти от огня свыше трех тысяч домов.
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