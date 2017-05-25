Фото: news.ngs.ru
Люлька с рабочим сорвалась с 11-го этажа строящегося здания в Железнодорожном районе Новосибирска. Инцидент произошел вечером в среду, 24 мая, пишет портал "НГС.Новости".
По словам очевидцев, лифт с рабочим упал рядом с припаркованным поблизости автомобилем Toyota Land Cruiser 100.
По предварительной информации, строители выполняли фасадные работы на стене возводящегося здания.
В полиции подтвердили изданию факт ЧП. Об инциденте полицейским сообщили врачи около 18:20. Они также добавили, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Одна из жительниц города добавила, что упавшая люлька повредила ее машину MINI Cooper, которая была припаркована у ближайшей гостиницы.
Комментарии
это не лифт, а люлька для фасадных работ.