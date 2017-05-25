Восемь новых камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят на территории Барнаульской агломерации в 2017 году. Это произойдет в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги", куда вошел Барнаул. Эти меры будут направлены на снижение аварийности в краевой столице.
На сегодняшний день в городе действует 18 комплексов. Видеокамеры автоматически фотографируют машину нарушителя. Данные передаются на пульт оператора, и программа самостоятельно составляет протокол. Подробнее смотрите в инфографике и на карте Amic.ru.
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Комментарии
а что вы под №15 второй то взаимосвязаный комплекс не обозначили?или пусть бедных нарушителей ловят? уууухх
Уважаемая редакция, выясните пожалуйста у ГИБДД законность ежедневной установки не стационарной камеры-радара на ул. Власихинская, 208. При этом, никаких дорожных знаков, предусмотренных ПДД не имеется.