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Пассажиры авиакомпании Air Berlin, летевшие из немецкого Дюссельдорфа в Штутгарт, обнаружили дыру в фюзеляже самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Die Welt.
Уточняется, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 21 мая. Рейс по заказу Air Berlin должен был выполнить самолет ATR 72-500 итальянской компании Mistral Air. Когда пассажиры поднимались на борт, они увидели пробоину в полуметре от заднего трапа.
Они указали на повреждение воздушного судна экипажу, однако пассажиров заверили, что беспокоиться не о чем, и началась процедура подготовки к взлету. Когда два человека захотели покинуть лайнер, на дыру пошел взглянуть капитан самолета, после чего полет был отменен.
Один из пассажиров позже отметил, что его "вера в безопасность воздушного транспорта немало пошатнулась". При этом в авиакомпании заверили, что пилот отказался от взлета в ходе рутинной процедуры проверки.
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кто-то ударил и смотался