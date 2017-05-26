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СК "Темп" подвел итоги турнира "Футбольная битва"

, ИА "Амител"
Спортивный турнир такого формата впервые прошел в Барнауле, в нем участвовало более 180 юных спортсменов

13 мая прошел завершающий тур "Футбольной Битвы. Битвы за право быть частью истории" в спортивном клубе "Темп" города Барнаула. Окончание футбольного  праздника было столь же ярким, как и его начало и со спортивной и с развлекательной стороны.

На  протяжении месяца  жители города приобщались к прекрасному и объединяющему людей виду спорта, как футбол, и болели за своих друзей, знакомых, любимых и детей. Спортивный клуб "Темп" сделал всё для того, чтобы участникам турнира и болельщикам было комфортно в пространстве манежа.

Более 180 молодых ребят были заявлены для участия в турнире и получили прекрасную возможность проверить себя в "Футбольной битве". Среди них много перспективных спортсменов, с которыми нужно терпеливо работать, ведь желание развиваться и расти у них есть.

Уже сей час по итогам всего турнира формируется сборная лиги для тренировочного процесса, в результате которого будет определяться сборная для участия в выставочных матчах. Сборная не является самостоятельной командой с постоянным составом и учитывает интересы команд, которые представляют игроки.

От всех участников и гостей турнира организаторам поступало много отзывов о "Футбольной Битве"

Тренеры футбольных команд, участвовавших в "Футбольной битве", дали свои отзывы о прошедшем мероприятии:

  • "Беспрецедентный проект, у которого должно быть хорошее светлое будущее"
  • "Хороший шанс заполучить такой опыт игры с равными"
  • "Прекрасная организация и высокий уровень"

"Очень трудные матчи. Порой накал страстей доходил до такого что и драки были , серия одиннадцати метровых ударов, очень много было спорных моментов, но со всеми мы с ними согласны, назначенные решения были правильными", — прокомментировали турнир судья битвы.

Будущие звезды футбола не остались в стороне и также дали свою оценку "Футбольной битве":

  • "Все здорово : организация, условия, подготовка, поле, в общем, все условия созданы для игры"
  • "Нравиться этот турнир, хочется играть каждый год"
  • "С удовольствием прихожу сюда и на игру, и посмотреть матчи других команд! И друзей привожу: всем нравиться, даже тем, кто не увлекается футболом"

Несколько видеоотзывов от ребят были сняты на видео и опубликованы в социальных сетях и на YouTube канале.

"Турнир – этот шикарнейший, хотелось бы чтобы таких турниров в городе было бы побольше особенно зимний период, что позволяет этот стадион ,шикарный стадион, шикарное обслуживание. Все здорово! С большим удовольствием можно смотреть не только игру своей любимой команды, но и все игры турнира", — рассказал отец участника "Футбольной битвы".

"Открытие да и вообще вся организация турнира соответствует самому высокому уровню. Я был на многих турнирах первенства России,  даже там такого открытия не было. Здесь радует, что трибуны от матча к матчу наполнялись, болельщики у каждой команды свои были, и это очень большой стимул для игроков", — дал свою оценку эксперт турнира Анатолий Лутц.

Так же своими отзывами поделились выдающийся форвард ФК Динамо – Барнаул Анатолий Анатольевич Панченко. Он является знаменитым в крае футболистом и приходил посмотреть на игру молодых футболистов, чтобы, возможно, привлечь в команду мастеров.

"Очень интересный проект, на мой взгляд перспективный. Организация на высшем уровне, начиная с самого входа, в этот прекрасный манеж, с раздевалок и душевых, с самого поля и атмосферы. Все здорово, на профессиональном высоком уровне"

Закрытие турнира было оригинальным: все участники вышли из манежа и запустили воздушные шары в небо. Для многих ребят это был символ высоких целей и прекрасной спортивной мечты, у которой теперь есть возможность сбыться . А турнир по-прежнему живет своей жизнью, уже не столь активной , но все также интересной, только уже в медийном пространстве.

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9
Телефон: 506-140
Более подробную информацию вы можете узнать на сайте и группе "ВКонтакте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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