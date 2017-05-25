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Жителям краевой столицы не стоит опасаться того, что паводок может нарушить системы электроснабжения, сообщают в Барнаульской сетевой компании, обслуживающей городские электросети.
Согласно прогнозам энергетиков, внештатные ситуации могут возникнуть лишь в частных домовладениях. В основном это касается поселка Затон и района Кожзавода. Персонал БСК готов оказывать адресную помощь. В случаях подтопления оперативные бригады будут выезжать на место и отключать дома от электроснабжения. Данные меры необходимы, чтобы избежать несчастных случаев из-за возможной неисправности электропроводки внутри домов. Как только ситуация стабилизируется, энергетики возобновят подачу электричества своим абонентам.
По состоянию на 24 мая ни одного экстренного отключения потребителей произведено не было. Важно отметить, что все подстанции на указанных территориях надежно защищены. Энергооборудование сохраняет работоспособность при повышении воды до уровня 750 сантиметров. В 2014 году "большая" вода достигла максимальной отметки — 742 сантиметров. 24 мая уровень Оби в Барнауле составил 547 сантиметров над нулем водомерного столба.
Главный инженер ООО "Барнаульская сетевая компания" Андрей Лавринец, комментируя паводковую ситуацию, отметил: "Первая волна паводка прошла для энергосистемы Барнаула незамеченной. Благодаря профилактическим мероприятиям (своевременной очистке подстанций от снега, сооружению водоотводов и защитных насыпных ограждений) энергоснабжение потребителей не прерывалось ни на минуту. Мы рассчитываем на столь же успешное прохождение второй волны. Все возможные и необходимые меры для этого предприняты".
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