Пожалуй, самый известный творческий коллектив Алтая – шоу-театр песни "Каприз" имени Е. Щербаковой – готовится отметить 30-летний юбилей. Он по праву является брендом нашего региона и регулярно выступает на городских и краевых мероприятиях, таких как "Фестиваль Михаила Евдокимова", "Фестиваль хорошей музыки Евгения Росса".
Вокалисты шоу-театра становились лауреатами и призерами многих всероссийских и международных конкурсов: "Утренняя звезда" в Москве, "Волшебная песня" в Болгарии, "Надежда Европы" в Сочи, "Цветущая Чехия" в Праге, "Бегущая по волнам" в Германии, "Славянский базар" в Витебске.
Высокий уровень подготовки юных артистов отмечали и звезды российского шоу-бизнеса, с которыми алтайские ребята выступали на одной сцене: Александр Маршал, Вилли Токарев, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Олег Газманов.
"Каприз" – это не просто музыкальная студия, а шоу-театр песни под руководством Анны Капленко. Среди дисциплин – хореография, актерское мастерство, вокал. Коллектив имеет многолетнее сотрудничество с Музыкальной школой №2, где дети изучают фортепиано, сольфеджио, музыкальную литературу.
Сейчас в шоу-театре занимаются 60 человек разного возраста, с 3 лет и старше. В репертуаре артистов произведения различных музыкальных направлений: популярные композиции, западная классика, стилизованные народные песни, акапельные произведения.
За время существования коллектива более 500 ребят стали выпускниками "Каприза". Например, это известные на всю страну Роман Кашкаров и Иван Чебанов, участники проекта "Голос". Главная задача "Каприза" – воспитать детей не музыкантами, а лучшими в своей профессии, дать гармоничное развитие личности.
Концерт, посвященный 30-летию коллектива, пройдет 25 мая в концертном зале "Сибирь".
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