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Школьник обстрелял детский сад из пневматического пистолета в Благовещенске

, ИА "Амител"
Оружие ребенку подарили родственники

Фото: radiotrek.rv.ua

Полицейские установили, что детсад в Благовещенске в понедельник, 22 мая, обстрелял подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.

В ведомстве уточнили, что подросток несколько раз выстрелил в сторону дошкольного учреждения из газобаллонного пистолета. Отмечается, что оружие школьнику подарили родственники.

По словам мальчика, оружие он выбросил. В данный момент правоохранители решают вопрос о его постановке на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

На мать школьника был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Агентство напоминает, что об обстреле детсада в полицию сообщил директор учреждения. Со слов его сотрудников, похожие на выстрелы звуки прозвучали, когда дети спали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.05.2017 11:22
Анна

Сами вы Хабаровский край. Вот товарищи журналисты, Вам обидно не будет, если про Барнаул напишут, что он в новосибирской области?

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25.05.2017 11:42
- гость -


25.05.2017 11:22
Анна
Вот, как коренному барнаульцу , честно, обидно не будет! Я буду щщасслиф, если бы Барнаул был в НСО.

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