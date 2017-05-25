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Полицейские установили, что детсад в Благовещенске в понедельник, 22 мая, обстрелял подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Амурской области.
В ведомстве уточнили, что подросток несколько раз выстрелил в сторону дошкольного учреждения из газобаллонного пистолета. Отмечается, что оружие школьнику подарили родственники.
По словам мальчика, оружие он выбросил. В данный момент правоохранители решают вопрос о его постановке на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.
На мать школьника был составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.
Агентство напоминает, что об обстреле детсада в полицию сообщил директор учреждения. Со слов его сотрудников, похожие на выстрелы звуки прозвучали, когда дети спали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Комментарии
Сами вы Хабаровский край. Вот товарищи журналисты, Вам обидно не будет, если про Барнаул напишут, что он в новосибирской области?
25.05.2017 11:22
Анна
Вот, как коренному барнаульцу , честно, обидно не будет! Я буду щщасслиф, если бы Барнаул был в НСО.