Фото: 161.детскийсад-барнаул.рф
Проверки пройдут в детских садах Барнаула после инцидента в дошкольном учреждении №161, откуда накануне в больницу доставили двух воспитанников.
Напомним, в руках трехлетних малышей были обнаружены частицы порошка, предназначенного для борьбы с грызунами.
Врачи не зафиксировали у детей признаков отравления, однако минувшую ночь они провели в городской больнице №2. По словам главврача больницы Ивана Леера, дети чувствуют себя хорошо.
Читайте также: Госпитализированные воспитанники барнаульского детсада не пострадали
По факту инцидента проводится подследственная проверка. Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин держит ситуацию на личном контроле.
Также он распорядился провести в дошкольных образовательных учреждениях проверки и необходимые профилактические мероприятия.
Комментарии