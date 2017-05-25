Сергей Дугин поздравил барнаульских школьников с последним звонком

Фото: fotoham.ru

Глава барнаульской администрации Сергей Дугин в четверг, 25 мая, поздравил местных школьников с последним звонком, символизирующим завершение первого очень важного этапа жизни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сити-менеджер отметил, что впереди учеников ждут экзамены и вступление во взрослую жизнь, которое у одних начнется со студенческой скамьи и учебы в вузах и училищах, у других — с работы в трудовых коллективах, а у третьих — со службы в армии. "Мы уверены, что вы выберете прямой и достойный путь для достижения больших, серьезных целей", — добавил Дугин.

"Ваши будущие успехи, трудолюбие, деловое и творческое рвение станут лучшей благодарностью вашим сегодняшним наставникам", — продолжил глава администрации, отметив, что в этот день все благодарят учителей за их "творческий вдохновенный труд", а также за то, что они помогают школьникам обрести знания, чувство ответственности и веру в себя.

"Сегодня праздник и у ваших родителей, именно в семье человек изначально познает мир и себя в нем, формируется как личность, определяет для себя ценности, которые станут для него главными в жизни. Пусть ваши достижения и победы станут наградой родителям за любовь и заботу", — передает пресс-служба слова сити-менеджера.

Читайте также: Алкоголь под запретом: как будут проходить последние звонки в Барнауле?

В заключение Дугин пожелал школьникам успехов и удачи, а также легких заданий на экзаменах и самых высоких баллов. "Ни пуха, ни пера вам! Новых открытий и хорошей дороги! Найдите себя в жизни и будьте успешными, выпускники города Барнаула 2017 года!" — сказал глава администрации.