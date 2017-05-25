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Полиция в Барнауле задержала воришку, укравшего мешок газировки. Фото

, ИА "Амител"
Подозреваемый вскрыл уличный холодильник с прохладительными напитками

Фото: 22.мвд.рф

Жителя Новоалтайска, подозреваемого в краже газировки из уличного холодильника, задержала полиция в Барнауле.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, накануне ночью на улице Деповской внимание наряда ППС привлек молодой человек, который нес в руках мешок. "Увидев полицейских, пешеход бросил мешок и попытался скрыться в ближайших дворах. Но сделать этого ему не удалось, он был незамедлительно задержан сотрудниками полиции", — уточняют в ведомстве.

Выяснилось, что 27-летний задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Проверка показала, что напитки задержанный похитил из расположенного неподалёку уличного холодильника.

Сейчас устанавливается сумма причиненного владельцу холодильника ущерба.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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