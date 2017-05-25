Фото: instagram.com
Эффектное празднование последнего звонка прошло в барнаульской гимназии №22. Корреспондент портала Amic.ru посетил мероприятие и записал фрагмент шоу на видео.
В ролике видно, как по двору перед учебным учреждением проезжает кабриолет, в котором сидит человек в костюме космонавта. Фоном звучит композиция группы "Земляне" — "Трава у дома". Также в этот момент участники шоу активно распыляют в воздухе сухие разноцветные краски.
Отметим, что данная гимназия — не единственная в городе, необычно отмечающая окончание обучения в школе. Так, в 42-й гимназии города выпускники устроили флешмоб с танцами и представлениями. Снимки с мероприятия можно посмотреть здесь.
Комментарии
шабаш в желто-блокитных тонах
Еще бы и учились...
пи...дец, куда катимся.....