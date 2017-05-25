Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин и глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами, передает ТАСС.
Путин и Медведев прибыли в рабочую резиденцию главы РПЦ в Чистом переулке во время перерыва между двумя совещаниями президента и правительства, которые были посвящены экономическим вопросам.
Отмечается, что глава государства подарил Кириллу книгу XIX века на старославянском языке "Житие Николая Угодника", а глава кабмина — "Рассуждение о языке Саввиной книги" Вячеслава Щепкина. После этого патриарх недолго пообщался с президентом за закрытыми дверями.
Кроме этого, пишет агентство, Медведев направил патриарху телеграмму с поздравлением с тезоименитством. В тексте глава кабмина подчеркивает, что служение патриарха "заслуживает <...> искреннего уважения <...> является примером подлинного подвижничества и значимо <...> для всей страны".
Медведев подчеркнул, что за годы под предстоятельством Кирилла множество людей обрели веру и "нашли в православии опору".
Агентство напоминает, что 24 мая в РФ отмечался День славянской письменности и культуры, когда вспоминают святых Кирилла и Мефодия — православных монахов, которые создали славянскую азбуку в IX веке. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.
Тезоименитство - день именин высокопоставленной особы. Сегодня это слово употребляется применительно к именинам православных патриархов..
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надстройка поздравляет друг друга с именинами