Из-за непредвиденной задержки с выдачей визы, я не успеваю на БЛ в Юджин 🤷‍♂️Обидно 😩 Sorry, but due to an unexpected delay in my visa case I can't make it to #EugeneDL 😩

