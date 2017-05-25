Фото: "Кубань 24"

Легкоатлет Сергей Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине 27 мая. Причина в том, что барнаульский спортсмен не получил визу от посольства США.

Как пишет "Р-спорт" со слов главного тренера спортсмена Сергея Клевцова, в посольстве США им постоянно говорили, что их работники приложат все усилия, чтобы выдать визу.

"Но нужна какая-то спецпроверка. В итоге мы два раза меняли билеты. Но сейчас он уже физически не успевает улететь в Юджин. На командном чемпионате России в Сочи он тоже выступить не сможет – бег с барьерами уже 25 мая. Сейчас Сергей в Барнауле", — сказал Клевцов.

По его словам, теперь придётся вносить коррективы в план подготовки.

"Мы все равно готовимся под чемпионат мира в Лондоне. Но сейчас можно задаться вопросом: а если возникнут проблемы с другими визами? Как быть с Шенгеном? Как быть с британской визой? Там ещё более вероятно могут возникнуть проблемы, потому что британская виза – самая "противная", её сложнее получать, чем американскую", – подчеркнул тренер, находящийся сейчас с другими своими воспитанниками на командном чемпионате России по лёгкой атлетике в Сочи.

Отметим, что сразу после дисквалификации в начале мая барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков под нейтральным флагом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае занял пятое место.