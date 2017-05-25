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Губернатор Алтайского края Александр Карлин встретился в Москве с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним развитие сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ходе беседы Карлина и Миллера было отмечено, что в 2005 — 2016 годах "Газпром" направил на газификацию региона порядка 2,3 миллиарда рублей.
"Cоглашение о сотрудничестве компании "Газпром" с Алтайским краем действует более 10 лет. За это время проделана очень большая серьезная работа по строительству магистральных и межпоселковых газопроводов. Сегодня газификация Алтайского края реально ведется в четырех городах и 14 сельских территориях региона", — отметил по итогам встречи губернатор.
По словам Карлина, компания и регион намерены обеспечить проведение еще более интенсивной работы по строительству газовых сетей. "Мы продолжим нашу работу в очень динамичном формате", — заверил губернатор.
Помимо этого, стороны обсудили перспективы развития рынка газомоторного топлива на Алтае. Так, в настоящее время в регионе действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция "Газпрома", которая находится в Барнауле. К началу 2019 года компания планирует построить в крае еще две станции — в Барнауле и Бийске.
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