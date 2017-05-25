Фото: vk.com/act54
Водитель Honda Orthia попытался скрыться от ДПС в Новосибирске, однако не справился с управлением и перевернулся. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" во "ВКонтакте".
Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 25 мая. По словам очевидцев, авария произошла напротив дома № 64 на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Свидетели отметили, что водитель был нетрезв и пытался скрыться от преследовавших его экипажей ДПС, однако не справился с управлением, задел дерево и перевернулся.
При этом другой очевидец отмечает, что водитель был трезв, однако у него не было с собой прав.
На опубликованных снимках с места аварии видно, что у автомобиля сильно разбита передняя часть, а также вылетело лобовое стекло.
"НГС.Новости" добавляют, что в отделе пропаганды ГИБДД по региону сообщили, что информации об этой аварии у них еще нет.
Комментарии
да же если не трезв всего 30 000, а так 500 000... дурачек