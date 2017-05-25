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Ребенок полутора лет выпал из окна второго этажа в Бийске днем 24 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"Ребенок с травмами был доставлен в городскую больницу", — указывают в правоохранительном ведомстве. Согласно предварительной информации, мама малыша в момент инцидента находилась в квартире, однако вышла в другую комнату.
Оставшись без присмотра, ребенок выпал из окна.
"В настоящее время малолетнему оказывается медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — резюмируют в СКР.
Следователи призывают родителей не оставлять детей без внимания.
Комментарии
Плохо когда большая квартира и много комнат)))
да еще и когда окна в ней есть))))
уже давно пора обязать оконщиков ставить окна только с блокировками. лет пять как пора. раньше форточки не просто так были наверху или просто очень узкие.