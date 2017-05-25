Готовим морсы из моркови, свеклы, щавеля и других простых продуктов
, ИА "Амител"
Рецепты полезных прохладительных морсов, утоляющих жажду, от Кухни.Amic.ru
Фото: positivevibes.tv
В Барнаул наконец пришло тепло, а вместе с ним и жажда. Лучше всего с ней бороться не с помощью газированных напитков, а полезных и вкусных морсов. Так как май – не время ягод, портал Amic.ru собрал рецепты прохладительных напитков, которые легко приготовить дома. А кроме того, все они из тех продуктов, которые в это время года легко найти в любом магазине.
Морсы — низкокалорийные напитки, пить их можно практически в любых количествах. Они не только утоляют жажду, но и способны насытить человеческий организм витаминами групп В, Е, РР, А, С, фолиевой кислотой, калием, кальцием, магнием, железом, фосфором.
Морс яблочно-морковный
Что потребуется?
Вода - 4 ст.
Яблоки — 5 шт.
Морковь - 500 г
Сахар — по вкусу
Как готовить?
Яблоки измельчить на терке, отжать сок и процедить его через марлю. Выжимки от яблок залить водой, вскипятить, процедить. Морковь натереть, сок процедить через марлю. Жидкости смешать, добавить по вкусу сахар.
Лимонный морс
Что потребуется?
Вода — 1 л
Лимон — 2 шт.
Сахар — 150 г
Мелисса — по вкусу
Как готовить?
Отжать сок, выжимки и цедру залить горячей водой с сахаром и кипятить несколько минут. Добавить листья мелиссы. Дать настояться не меньше получаса, процедить. Соединить отвар и сок, а после охладить.
Ягодные морсы насыщены кислотами, пектином, минеральными солями. Они выводят вредные вещества из организма и помогают ему более эффективно бороться с вирусами и бактериями.
Морс из щавеля
Что потребуется?
Вода — 1 л
Щавель - 100 г
Сахар — 1-2 ст. л.
Соль
Как готовить?
Измельченный щавель положить в кипяток, посолить, варить 20 мин. Процедить, добавить сахар по вкусу. Когда остынет, подавать с кусочками льда.
В холодном виде это освежающий и тонизирующий напиток, а в горячем – согревающий и поддерживающий иммунитет.
Свекольный морс
Что потребуется?
Свекла — 2 шт.
Лимоны — 1 шт.
Сахар — 100 г
Вода — 2 л
Как готовить?
Свеклу натереть на мелкой терке, отжать через марлю, сок поставить в холодильник. Жмых залить кипятком, варить 10 минут на медленном огне, процедить. В отвар добавить сок свеклы, лимона, сахар, оставшийся кипяток, поставить на огонь, довести до кипения, но не кипятить. Напиток охладить, добавить лед. Пейте на здоровье!
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