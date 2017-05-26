Для одних концерты — это приятное времяпрепровождение, а для других – нелегкий труд. Один из крупных барнаульских организаторов, руководитель концертного агентства "Тригрупп" Игорь Хромов пришел в гости к Amic.ru на "Завтрак со стартапом" и рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться, работая с артистами, как добиться того, чтобы концерты начали приносить деньги, и стоит ли вообще идти в этот творческий бизнес.

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Для своих

Концертное агентство "Тригрупп" зародилось в 2006 году, когда трое барнаульцев организовали свое первое мероприятие. Это была вечеринка, на которой выступили местные рок-коллективы и наиболее значимые музыканты города. По воспоминаниям Игоря Хромова, тогда еще никто из будущих учредителей не был знаком ни с пиаром, ни с рекламой, и на мероприятие пришли только друзья. Но, получив положительную обратную связь, будущие "тригрупповцы" решили и дальше двигаться в выбранном направлении и попробовать привозить звезд, первыми из которых стала известная команда из Санкт-Петербурга "Кирпичи". После них ребята организовали концерт "Дельфина", а далее замахнулись на проведение шоу зарубежных музыкантов "Pain".

"Многие до сих пор вспоминают этот концерт и называют его одним из лучших. После этого мы стали работать еще активнее, организовывать мероприятия чаще. Сейчас мы вышли на достойный уровень и за год проводим более 20 концертов в разных городах Сибири", — рассказывает Игорь.

Слова Хромова подтверждает афиша агентства: "Тригрупп" работает не только в Барнауле, а еще и в Новосибирске, Кемерово, Томске. У них также есть постоянные партнеры в Омске, Красноярске, Иркутске, Новокузнецке. В планах — продвижение на Урал: организаторы решили брать Тюмень, Челябинск, Пермь. И на Восток – попробовать силы в Хабаровске и Владивостоке.

"Тригрупп" по большей части занимается привозом рок, рэп-музыкантов и ориентируется на молодежную аудиторию. Такой выбор был сделан из собственных предпочтений. Но если раньше организаторы звали только тех, кто казался им наиболее востребованным, то сейчас ребята делают это с оглядкой на аудиторию: проводят соцопросы, анализируют поступающие сообщения, подсчитывают, сколько людей попросили привезти конкретную команду.

"На первом этапе основным мотивом были наши собственные предпочтения. Мы не думали о деньгах, нам казалось, что заработать можно на всем. Конечно, время показало нам, что мы ошибались. Были сложные времена, когда проходило много минусовых концертов. Сейчас мы так же везем то, что нам нравится, что мы понимаем и уважаем, но с оглядкой на публику. Мы смотрим, что люди просят. Многие потенциальные гости наших мероприятий пишут нам в соцсетях. Иногда мы можем не ответить на сообщение, но на самом деле мы это все фиксируем", — говорит руководитель "Тригрупп".

Как достать звезду?

По словам Хромова, бизнес организатора строится исключительно на личных контактах: первые концерты, когда человека никто не знает, происходят благодаря партнерам и знакомствам в других городах. Например, организатор из Новосибирска привозит того или иного музыканта и предлагает его тем, кто работает в Барнауле, кого он знает и в ком уверен. Но, начиная работу в данном направлении, стоит быть готовым к тому, что на начальном этапе это, по большей части, будут финансово невыгодные предложения. У "Тригрупп" таких было около 70 процентов, а топовых артистов опытные промоутеры разбирали сами. Зато сейчас у барнаульского агентства есть возможность выбирать, кого привозить, а кого нет, так как за время работы здесь они смогли создать себе имя и собрать солидное портфолио.

"Это такой бизнес, в котором финансы и предложения большего гонорара вторичны, а первичны партнерские и чисто человеческие отношения, твое имя, то, насколько тебе доверяют. Если кто-то позвонит Лепсу и предложит в два раза больший гонорар за концерт, то это предложение музыкант просто проигнорирует. Все серьезные артисты предпочитают работать с уже проверенными партнерами, пусть и за меньшие деньги, зато это будет качественно. Именно поэтому в данном деле очень сложно вырасти до больших масштабов, нужно трудиться много лет, чтобы появилось свое имя. Без него с тобой просто никто не станет сотрудничать", — делится Игорь.

Впереди Сибири всей

Сейчас в команде "Тригрупп" работает пять человек, из первоначальных учредителей остался только Игорь Хромов. У барнаульского агентства есть свои представители в Новосибирске и Кемерово. Не отказываются тут и от помощи коллег по цеху - некоторые крупные концерты стараются делать в партнерстве с другими организаторами, которых в Барнауле немало. Как комментирует Игорь, в противовес всеобщему заблуждению о провинциальности Барнаула, город богат на серьезных промоутеров, которые занимаются мероприятиями не только в краевой столице, но и за ее пределами — по всей Сибири.

"Барнаул — очень сильный город по концертным организаторам. Если взять те же Новокузнецк и Кемерово, то там нет вообще никого. В Новосибирске несколько серьезных игроков ушли с рынка по тем или иным причинам, их места начали занимать барнаульцы. Наш город по Сибири идет впереди по количеству и профессионализму работников данной сферы", — поясняет Хромов.

Самое интересное: кто и сколько получает?

Организаторы оплачивают все: аренду клуба и светового звукового оборудования, дорожные расходы, гонорар группы, делают отчисления в авторское общество и налоговую и многое другое. На руки получают только то, что остается.

"Как-то мы проводили концерт группы "Roxette" в Новосибирске, так там общий расход измерялся миллионами рублей. Заработать при этом вообще не удалось, мы взяли для себя завышенную планку. Новосибирск был для нас чужим городом - и сразу такой высокобюджетный концерт. Но мы это прошли и получили много опыта", — вспоминает собеседник.

Гонорар у российских артистов варьируется от 50 тыс. рублей до 5-6 млн. — такой у Земфиры или группировки "Ленинград". Корпоративные же мероприятия могут стоить в разы дороже. Некоторые музыканты устанавливают единый гонорар для всех городов, другие оценивают возможности места.

Есть в музыкальной индустрии и такое понятие, как райдер. Это список потребностей, в котором указаны моменты, связанные с питанием, проживанием, концертной аппаратурой. Тут тоже есть свои тонкости: у начинающих или уже неинтересных публике артистов гонорар напрямую зависит от объема трат по райдеру — чем выше требования, тем меньше получишь. Так как, если нет фиксированного объема оплаты за концерт, выручка делится между организатором и музыкантом. А если говорить о звезде, то она получит и гонорар, и любые причуды по своему райдеру.

"Как-то один из музыкантов попросил нас организовать ему тренировку в самом популярном спортивном клубе Барнаула с условием, что, кроме него, там никого не будет", — приводит пример Игорь.

По словам Хромова, музыканты — люди эмоциональные и, поэтому, по-своему капризные. Но в "Тригрупп" стараются к этому относиться проще и не воспринимать на свой счет, понимая, что у музыкантов — по десять концертов подряд, сложные перелеты, семейные неурядицы, а им нужно выходить на сцену и выкладываться по полной. Хотя, в большинстве случаев, специфические требования — все-таки редкость. От гостиницы звезды ждут, чтобы там было чисто и уютно, особых требований к питанию тоже нет.

"Иногда, когда приезжают иностранцы, могут быть сложности. У американцев, например, очень распространен тунец. Они его любят, он продается в нескольких видах, а у нас этого нет: либо сырая рыба, которая не нужна никому в гримерку, либо чуть ли не советские консервы. И был случай, когда просили, но мы так и не нашли и не поняли, какой тунец нужен. Многие, когда приезжают на Алтай, просят мед - он у всех ценится. Бывают специфические запросы по музыкальной аппаратуре, но в Барнауле есть серьезные прокатчики, работающие по всей стране", — уточняет директор агентства.

Как складывается стоимость билета?

Стоимость билетов обычно устанавливает организатор, исходя из всех расходов. Обычно, прежде чем запустить концерт и рекламу, промоутеры все подсчитывают, смотрят, сколько артист собирает, делают прогноз, после — закладывают прибыль. "Тригрупп" обычно рассчитывает на 10% с концерта. Иногда артисты тоже участвуют в формировании цены и вносят свои корректировки.

Как начать?

Как признался Игорь, чтобы начать работу организатором концертов, в первую очередь нужен опыт, иначе не получится правильно и финансово выгодно провести мероприятие. И нужно быть готовым к полному провалу и трате денег из собственного кармана.

"Иногда везет и новичкам: один-два концерта проходят успешно, и им кажется, что они все понимают. У нас был сложный момент в 2009 году, когда ударил кризис, и почти все мероприятия, которые мы провели, были либо минусовые, либо выходили в ноль. Если бы параллельно у меня не было других видов бизнеса, наверное, я бы не выжил, но мне удалось удержаться на плаву. Сейчас все стало стабильно, хотя и есть куда расти. Здесь нужна хорошая финансовая подушка, чтобы, в случае, если прошло минусовое мероприятие, ты не задолжал бы всем, а сохранил лицо. А таких концертов может быть несколько подряд. Но это такой бизнес, доходы и расходы нужно просчитывать на большом расстоянии, некорректно определять выручку в рамках месяца или квартала. Я обычно беру год и считаю по его итогам", — заключает гость рубрики "Завтрак со стартапом".

Начинать работать концертными организаторами в Барнауле Игорь не советует уже никому: рынок переполнен, тесно даже тем, которые есть.

Из плюсов этого дела можно назвать то, что скучно точно не будет. Да, это большая ответственность. Да, можно остаться без денег. Зато у вас появится возможность завязать дружеские отношения с известными музыкантами. И время, потраченное на организацию, после окупается лихими вечеринками с артистами. Игорь с удовольствием вспоминает, как после концерта проводил время с группой "Король и шут" и Noize MC.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.