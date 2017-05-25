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Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Депутаты приняли отставку сити-менеджера

Фото: Amic.ru

Депутаты Бийской городской думы на сессии в четверг, 25 мая, приняли досрочную отставку главы администрации города Николая Нонко. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил заместитель председателя думы Олег Гузеев.

Вопрос об отставке с 25 мая 2017 года был вынесен на сессию после того, как 10 мая Николай Нонко по собственному заявлению ушел в отпуск с последующим увольнением. Кстати, за его отставку проголосовали не единогласно, несколько депутатов воздержались от голосования.

Исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации Сергей Станиславович Крыжановский.

Как ранее объяснял сам чиновник, он вынужден покинуть пост из-за сына, который работает в США.

Читайте также: Отпуск с увольнением: Николай Нонко покидает пост сити-менеджера Бийска

Этот пост он занял в 2011 году. Его полномочия заканчивались в сентябре 2017 года. 10 сентября будет избран новый созыв гордумы. Тогда же вступят в силу поправки в Устав, отменяющие двуглавую систему управления в городе. Вместо сити-менеджера и главы города будет только глава города, но с полномочиями сити-менеджера.

Любопытно, что в день принятия отставки Нонко город получит горячую воду, которой не было полторы недели из-за гидравлических испытаний тепловых сетей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.05.2017 13:33
- гость -

Давайте нашего тоже обменяем.

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25.05.2017 13:42
Старец Николеандр

Видно этот нонко,эту водицу, горячую , ключевую и придерживал

0  0
25.05.2017 14:02
- гость -

Может и так, а может потому, что полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Бийске.

Барнаульцы! Это шутка.
Я просто пошутил.
Это не гипотеза, проверять не надо!

0  0
25.05.2017 14:11
- гость -

Надеюсь, что до конца прочитали.
А то кто здесь инструкции до конца читает?

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