Фото: lizaalert.org
В Алтайском крае ведутся поиски без вести пропавшего 51-летнего жителя села Кашкарагаиха Тальменского района. Об этом сообщается в группах поискового отряда "Лиза Алерт" в соцсетях.
Отмечается, что последний раз Петра Вильда видели 19 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост пропавшего равен 170 сантиметрам, он худощавого телосложения, с темными с проседью волосами и карими глазами.
Мужчина был одет в черную кожаную фуражку, такую же куртку, черные штаны и ботинки аналогичного цвета.
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