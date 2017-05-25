Фото: aroundpet.ru
В ветеринарной клинике Just Cats в Дублине (Ирландия) открылась необычная вакансия "обнимателя котиков", передает Life.
Сотрудник должен будет ежедневно ласкать, гладить и обнимать животных, отмечает издание. Среди требований к специалисту значатся обладание квалификацией в ветеринарной сфере, а также умение понимать котов по мурлыканью и мяуканью.
Кроме этого, кандидат должен очень сильно любить котов, иметь нежные руки и тихий приятный голос.
Предполагается, что "обниматель котиков" будет снимать стресс у самых обеспокоенных и встревоженных животных.
Отмечается, что в клинике не уточняют размер зарплаты такого сотрудника.
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