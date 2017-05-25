Четверг, 25 Май, 14:51

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,27
€ 62,92
Brent
$ 51,5
17°
Обь
541см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Они хотели отменить принятые изменения о льготах ветеранам, компенсациях родителям дошкольников и сельским учителям

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Сразу две фракции Алтайского краевого Законодательного Собрания пытались провести свои поправки в социальные законы региона на очередной сессии. Один даже не рассматривали, второй отклонили. Рассказываем, что именно хотят изменить депутаты КПРФ и "Справедливой России".

Речь идет о поправках сразу в несколько социальных законов, которые были приняты в конце 2016 года и изменили порядок присвоения статуса "Ветеран труда Алтайского края", значительно сократили число получателей компенсации платы за детский сад и изменили принцип начисления компенсации сельским педагогам на отопление.

Читайте также: Что нового: подробно об изменениях в сфере социальной поддержки жителей

Законопроект справедливороссов содержал поправки в закон о присвоении статуса "Ветеран труда". Партия предлагает вернуть старый порядок присвоения званий, а именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Отмена этого правила оставила без звания около семи тысяч человек в Алтайском крае, ранее сообщил глава фракции СР, депутат АКЗС Александр Молотов.

Читайте также: Справедливороссы хотят вернуть льготы ветеранам и сельским учителям Алтая

Проект СР сняли с повестки сессии из-за отрицательного заключения профильного комитета.

Что такое АКЗС, кто и как принимает законы, как работают депутаты? Об этом читайте в проекте Amic.ru "Гид по АКЗС".

Законопроект коммунистов получил сразу четыре отрицательных заключения, но на сессии его рассмотрели.

Коммунисты предлагают:

Сельским учителям вернуть порядок начисления компенсации за оплату жилого помещения, отопления, освещения исходя из размера фактического объема потребления. Сегодня это 1800 рублей.

"Это компенсация критически недостаточная", — сказала глава фракции КПРФ Мария Прусакова, представляя депутатам законопроект.

Льготникам просят вернуть предоставление всех льгот, даже если человек — льготник по нескольким основаниям.

Молодым семьям — отменить критерий нуждаемости, вернуть компенсацию за детские сады родителям всех дошкольников в крае. Сегодня это 155 рублей, и дают только малоимущим и семьям с достатком ниже прожиточного минимума. КПРФ предлагает давать всем и увеличить компенсацию до 465 рублей.

Ветеранам труда — расширить параметры по стажу, по которым дается это звание с соответствующими льготами.

Глава комитета по социальной политике, единоросс Татьяна Ильюченко, комментируя проект и выступление Прусаковой, заявила, что принятие поправок в закон нецелесообразно.

"Закон носит популистский характер (...). Могу с полной ответственностью заявить, что 62% педагогов выиграли при принятии данной нормы", — сказала она.

Председатель АКЗС, единоросс Александр Романенко тоже выступил однозначно против и призвал КПРФ не давать населению пустых обещаний, так как взять деньги на реализацию их предложений просто негде. А это 1 млрд 700 млн рублей.

Еще один единоросс – Иван Диркс – сказал, что в конце 90-х сам являлся обладателем социального статуса. "По закону у ветеранов было льгот на две страницы, но их невозможно было получить. Нет смысла принимать закон без финансирования. Надо реально смотреть на вещи", — отметил он.

Поддержала КПРФ только фракция "Справедливая Россия", но законопроект все равно отклонили большинством голосов. Кстати, те же изменения в закон коммунисты пытаются провести через народную законодательную инициативу. Подробнее об этом читайте в материале ниже.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
14:33
СМИ: Украина с 1 июля запретит пассажирские поезда в Россию 0
14:21
Грузовик "оседлал" забор в Барнауле. Фото 0
14:15
КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края 0
14:04
Ирландская ветклиника открыла вакансию "обнимателя котиков" 0
13:50
Готовим морсы из моркови, свеклы, щавеля и других простых продуктов 0
13:32
51-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
13:26
Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду 4
13:21
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Бийске 3
13:16
Водитель Honda перевернул авто в Новосибирске, пытаясь уйти от полицейских 1
13:06
Работа в динамичном формате: Карлин встретился с главой "Газпрома" 0
12:50
Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" из-за отказа в визе США 13
12:34
Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами 1
12:26
Мехток загорелся в Кытмановском районе Алтайского края 1
12:14
Шоу на кабриолете устроили в барнаульской гимназии. Видео 11
12:04
Полиция в Барнауле задержала воришку, укравшего мешок газировки. Фото 0
11:52
Сергей Дугин поздравил барнаульских школьников с последним звонком 3
11:33
Проверки пройдут в детсадах Барнаула после попадания двоих детей в больницу 3
11:30
Шоу-театр песни "Каприз" 25 мая отмечает свой 30-летний юбилей 0
11:22
От звонка до звонка: как прошел школьный праздник в алтайской колонии
Для осужденных исправительной колонии №3 УФСИН России по Алтайскому краю прозвенел последний звонок
11:13
Школьник обстрелял детский сад из пневматического пистолета в Благовещенске 3
11:03
Где и когда в Алтайском крае ожидаются заморозки? 1
10:52
Паводок не нарушит систему электроснабжения Барнаула — энергетики 0
10:40
Где установлены видеокамеры на дорогах Барнаула? Инфографика 10
10:33
Пассажиры обнаружили дыру в фюзеляже самолета компании Mistral Air. Фото 1
10:21
Перебьетесь: жителей Алтайского края лишили возможности принимать законы 22
10:12
Дети, песни, голуби: как в Барнауле отметили День славянской письменности
Барнаульцы пели песни и выпускали голубей
10:08
Лифт с рабочим рухнул с 11-го этажа на стройке в Новосибирске 1
10:00
Я буду долго гнать велосипед: покупаем новый, готовим или меняем старый 6
09:50
Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 45
09:36
130 домов сгорело в Красноярском крае при крупных пожарах 0
09:30
Мастер-класс по бюджетированию пройдет в Барнауле 2
09:24
Уровень Оби в Барнауле начал снижаться 0
09:08
Обветшалый город: энергетики спасают тепловые сети Рубцовска 3
09:07
СМИ: полицейские нашли взрывчатку во время обысков в Манчестере 0
09:00
Покупки онлайн: стоит ли пользоваться интернет-магазинами? 0
08:58
Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык – СМИ 6
08:43
"Не могу победить любопытство и смотрю комментарии в сети" – Роман Попов 0
08:39
Четырехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 25 мая 0
08:28
Нормативы на ОДН обсудят в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле 0
08:18
Волонтеры разыскивают бийчанку, пропавшую более двух недель назад 0
08:07
Как голосовать на выборах без отмененных открепительных удостоверений? 5
07:46
Новые "Пираты Карибского моря": главные премьеры недели в кино 0
07:27
Правда на правду: как дорожный вопрос столкнул лбами жителей Барнаула 94
07:03
Шестикомнатную квартиру продают в барнаульском "доме-эксперименте". Фото 39
06:44
Последний звонок для школьников Алтайского края прозвенит 25 мая 4
06:25
Что такое Android Pay и как оплачивать покупки с помощью смартфона? 0
06:01
Назрело: алтайские депутаты просят ужесточить строительную экспертизу 8
05:08
Похолодание придет 25 мая в Алтайский край 0
04:01
Смотрим, как два биотуалета "бегут" на прохожих в Москве 0
03:01
Директор объяснила "отчисление" ученика, позорившего честь школы на митинге 1
02:01
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца 76
01:28
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании ФБК о Медведеве 7
00:25
Путин предложил повысить зарплату обделенным майскими указами бюджетникам 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.