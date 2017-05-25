Сразу две фракции Алтайского краевого Законодательного Собрания пытались провести свои поправки в социальные законы региона на очередной сессии. Один даже не рассматривали, второй отклонили. Рассказываем, что именно хотят изменить депутаты КПРФ и "Справедливой России".

Речь идет о поправках сразу в несколько социальных законов, которые были приняты в конце 2016 года и изменили порядок присвоения статуса "Ветеран труда Алтайского края", значительно сократили число получателей компенсации платы за детский сад и изменили принцип начисления компенсации сельским педагогам на отопление.

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Законопроект справедливороссов содержал поправки в закон о присвоении статуса "Ветеран труда". Партия предлагает вернуть старый порядок присвоения званий, а именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Отмена этого правила оставила без звания около семи тысяч человек в Алтайском крае, ранее сообщил глава фракции СР, депутат АКЗС Александр Молотов.

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Проект СР сняли с повестки сессии из-за отрицательного заключения профильного комитета.

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Законопроект коммунистов получил сразу четыре отрицательных заключения, но на сессии его рассмотрели.

Коммунисты предлагают:

Сельским учителям вернуть порядок начисления компенсации за оплату жилого помещения, отопления, освещения исходя из размера фактического объема потребления. Сегодня это 1800 рублей.

"Это компенсация критически недостаточная", — сказала глава фракции КПРФ Мария Прусакова, представляя депутатам законопроект.

Льготникам просят вернуть предоставление всех льгот, даже если человек — льготник по нескольким основаниям.

Молодым семьям — отменить критерий нуждаемости, вернуть компенсацию за детские сады родителям всех дошкольников в крае. Сегодня это 155 рублей, и дают только малоимущим и семьям с достатком ниже прожиточного минимума. КПРФ предлагает давать всем и увеличить компенсацию до 465 рублей.

Ветеранам труда — расширить параметры по стажу, по которым дается это звание с соответствующими льготами.

Глава комитета по социальной политике, единоросс Татьяна Ильюченко, комментируя проект и выступление Прусаковой, заявила, что принятие поправок в закон нецелесообразно.

"Закон носит популистский характер (...). Могу с полной ответственностью заявить, что 62% педагогов выиграли при принятии данной нормы", — сказала она.

Председатель АКЗС, единоросс Александр Романенко тоже выступил однозначно против и призвал КПРФ не давать населению пустых обещаний, так как взять деньги на реализацию их предложений просто негде. А это 1 млрд 700 млн рублей.

Еще один единоросс – Иван Диркс – сказал, что в конце 90-х сам являлся обладателем социального статуса. "По закону у ветеранов было льгот на две страницы, но их невозможно было получить. Нет смысла принимать закон без финансирования. Надо реально смотреть на вещи", — отметил он.

Поддержала КПРФ только фракция "Справедливая Россия", но законопроект все равно отклонили большинством голосов. Кстати, те же изменения в закон коммунисты пытаются провести через народную законодательную инициативу. Подробнее об этом читайте в материале ниже.