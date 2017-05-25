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Украина собирается прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве.
По их данным, данное решение принято из-за отказа РЖД прекратить перевозки пассажиров из Донецка. Отмечается, что сейчас людей из этого населенного пункта в российский Таганрог доставляет электричка. Цена билета в один конец составляет 17 рублей.
Уточняется, что пассажирское сообщение между странами Киев собирается прекратить с 1 июля 2017 года.
При этом, отмечает издание, данные планы не подтверждают ни в Киеве, не в Москве. Так, в РЖД заявили, что не получали официальных документов на этот счет. В госадминистрации ж/д транспорта Украины также добавили, что никакого решения пока не принято.
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