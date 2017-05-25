Фото: trotting.ru
Барнаульский ипподром вместе с подобными организациями в других регионах отказался открывать новый сезон, выражая, таким образом, недоверие руководству основных структур конной индустрии.
Как сообщает телеканал "Катунь 24", здания конюшен в краевой столице давно не получают необходимого финансирования. Коневладельцы указывают на то, что разруха в отрасли обусловлена безразличием со стороны главных структур индустрии.
В Барнауле, как и в других городах страны, за развитие данной сферы отвечает "Росипподром". Однако должных вложений в отрасль не происходит.
"Нужно слышать коневладельцев, принимать наши предложения. Мы хотим, чтобы нас приняли в члены содружества, которое регулирует отношения между коневладельцами. Мы ждем конструктивных решений, для того чтобы быстрее открыть сезон и успешно его продолжить", — отмечает коневладелец Александр Демин.
В своем открытом письме представители коневодческой индустрии уже выразили недоверие главе "Росипподрома" Николаю Исакову.
Сезон на барнаульском ипподроме должен был стартовать 21 мая, но в итоге в знак протеста владельцы лошадей не записали животных на участие в бегах. Теперь открыть беговой сезон предлагают 27 мая. Впрочем, требования коневладельцев никуда не испаряются.
Комментарии
Госсссподи)))) И кони туда же)))
*Нужно слышать коневладельцев, принимать наши предложения. Мы хотим, чтобы нас приняли в члены* смешно прям...
кому они нужны вообще?