Фото: rassenia.info
"Прямая линия" с российским лидером Владимирым Путиным в текущем году может состояться 15 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, среди которых два близких к Кремлю человека, источник на одном из федеральных каналов и федеральный чиновник.
Таким образом, отмечает издание, в 2017 году дата "прямой линии" сместится на два месяца позже обычного. Источники утверждают, что 15 июня — основная дата.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
Источник на федеральном канале добавил, что, скорее всего, в рамках мероприятия будут включения из региона Байкала и Калининградской области.
Напомним, прошлый эфир прошел 14 апреля минувшего года и длился около четырех часов. Путин успел тогда дать ответы на 80 вопросов.
Комментарии
Кому она нужна,его прямая линия????
А про Лёху вопросы можно задавать?
Ежегодное бла, бла, бла, НАДОЕЛ уже, хуже горькой редьки!