Фото: Geometria.ru
Специальный показ одной из главных премьер года — новых "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" - прошел в Барнауле за два дня до общероссийской премьеры. Сеть "Киномир" организовала специальный сеанс. 23 мая в 19.00 в кинотеатре "Арена" гостей ждали интересные конкурсы на знание киновселенной, где главными призами были пригласительные билеты от сети "Киномир". Также гостей развлекали настоящие пираты, среди которых можно было легко узнать Джека Воробья.
В 20.00 в зале IMAX состоялся первый показ картины. Судя по впечатлению зрителей, которые выходили из зала, новые "Пираты Карибского моря" всем понравились. Отметим, что 25 мая картина уже вышла в широкий прокат и ее можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах. Однако лучше всего ленту смотреть именно в IMAX, ведь фильм "Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки" был специально отформатирован и представлен с расширенным соотношением 1:9:1. Это означает, что только в кинотеатрах IMAX фанаты легендарного фильма о пиратах смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах.
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