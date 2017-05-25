Фото: 22.мвд.рф
Полиция задержала жителя Барнаула, которого подозревают в хищении миллионов рублей у предпринимателей из разных регионов страны.
По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчине 1984 года рождения инкриминируют хищение средств на сумму около шести миллионов рублей.
"Предварительно установлено, что подозреваемый путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в размере около 6 млн. рублей у нескольких предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Республиках Саха (Якутия) и Коми", — указывают в полиции.
Помимо этого, по версии следствия, барнаулец совершил подобные преступления в отношении юрлиц и бизнесменов в Хабаровском крае и Еврейской Автономной области.
При этом, он использовал подконтрольные ему коммерческие организации ООО "Русский вектор" и АО "Астарта".
Задержанному предъявили обвинение в мошенничестве. Он арестован. Правоохранитиели устанавливают других предпринимателей, которые могли стать жертвами преступлений барнаульца.
Комментарии
А где с описание схемы работы мошенника ознакомиться? Мне для общего развития.
да да да,я бы тоже ознакомился
Посмотрел на сайте арбитражного суда дела с участием этих юр лиц. Кто только на них в суд не подавал начиная с 2015 года. Попали предоплату за сахар и ни денег, ни сахара. Что удивительно, люди с маниакальной настойчивостью сбрасывали им предоплату и в 2016 и в 2017 годах, хотя уже с 2015 все ясно в этими конторами и неким Бейфортом А. во главе. Правда он быстро заменил себя номиналом. Интересно, кого полицейские изловили: самого или номинала? А вообще, господа, что вами движет, когда вы пуляете миллионные предоплаты таким жуликам? Просто интересно