Глава аппарата АКЗС Инна Казанцева провела первую после назначения на этот пост встречу с журналистами за несколько минут до очередной сессии в четверг, 25 мая. Она рекомендовала представителям СМИ не делать некрасивых фото депутатов, писать о работе парламента без политических перекосов и соблюдать официально-деловой стиль в одежде.
Поводом, судя по всему, стали фотографии с одной из сессий АКЗС, размещенные на сайте информационного агентства "Банкфакс".
Фото: Илья Климентьев / Bankfax.ru
Фото: Илья Климентьев / Bankfax.ru
Фото: Илья Климентьев / Bankfax.ru
По нашей информации, кое-кто из депутатов был возмущен такими ракурсами и пожаловался руководству АКЗС.
Инна Казанцева призвала журналистов и фотокорреспондентов освещать деятельность АКЗС объективно, без толков и политических мотивов в отношении депутатов и фракций.
Это касается и фотографий. Глава аппарата попросила не показывать депутатов в негативном свете, не ставить фото, где они, например, пьют воду, крупным планом их руки или ноги.
И, наконец, она призвала и самих представителей СМИ соблюдать дресс-код, не приходить в Парламентский центр в ярком и цветастом.
Будут ли какие-то санкции к "нарушителям", пока не сообщается.
Комментарии
Не, ну у тети с ногой и в цветастой юбке с дресскодом и ракурсом все нормуль!