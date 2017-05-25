Четверг, 25 Май, 16:21

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,27
€ 62,92
Brent
$ 51,5
20°
Обь
541см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Савченко собирается баллотироваться в президенты Украины

, ИА "Амител"
Следующие выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года

Фото: hyser.com.ua

Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила о своем намерении участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика польскому изданию Krytyka Polityczna.

Савченко заявила о готовности взять на себя ответственность за всю страну. "В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила", добавила она, отметив, что данная сила не станет политической партией в классическом понимании. "Из одной такой я уже ушла, а в новые вступать не хочу. Я не вижу в них будущего и способности развиваться в верном направлении", — цитирует агентство слова депутата.

Политик отметила, что ее партия сможет изменить нынешнюю политическую систему и перестроить госструктуру. Савченко добавила, что данный проект получит поддержку олигархов и СМИ, и они не будут "следовать примеру других партий и говорить, будто не берем у них денег".

Агентство напоминает, что следующие выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. Глава государства отметил, что сейчас еще рано говорить о потенциальных кандидатах на этот пост.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

25.05.2017 15:51
гость

Хороший будет президент, по ней видно.

0  0
25.05.2017 15:51
гость

Порошенко надо на 2 срок, а то сядет

0  0
25.05.2017 15:58
- гость -

а чё никто не вспоминает что она убийца журналистов

0  0
25.05.2017 16:02
- гость -

В россии пол гос. думы пейвцов ртом и спортсменов тазом, ничего сверх интересного в новости.

0  0
25.05.2017 16:16
- гость -

Своих кандидатов обсуждать не можем, вот и остается бандеро-фашистов поливать...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
16:14
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле. Фото 0
16:03
Так писать не надо: новая глава аппарата АКЗС дала наставления журналистам 1
15:50
Барнаульцы до премьеры посмотрели новых "Пиратов Карибского моря". Фото 0
15:34
Савченко собирается баллотироваться в президенты Украины 5
15:22
Барнаулец через подставные фирмы выманивал миллионы у бизнесменов— МВД 3
15:13
Где и когда в Барнауле можно будет увидеть икону Божией Матери "Табынская"? 1
15:06
СМИ назвали возможную дату "прямой линии" с Путиным 3
14:52
Открытие сезона на барнаульском ипподроме не состоялось в знак протеста 2
14:33
СМИ: Украина с 1 июля запретит пассажирские поезда в Россию 3
14:21
Грузовик "оседлал" забор в Барнауле. Фото 0
14:15
КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края 0
14:04
Ирландская ветклиника открыла вакансию "обнимателя котиков" 0
13:50
Готовим морсы из моркови, свеклы, щавеля и других простых продуктов 0
13:32
51-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
13:26
Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду 4
13:21
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна в Бийске 4
13:16
Водитель Honda перевернул авто в Новосибирске, пытаясь уйти от полицейских 1
13:06
Работа в динамичном формате: Карлин встретился с главой "Газпрома" 1
12:50
Шубенков не выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" из-за отказа в визе США 21
12:34
Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами 1
12:26
Мехток загорелся в Кытмановском районе Алтайского края 1
12:14
Шоу на кабриолете устроили в барнаульской гимназии. Видео 12
12:04
Полиция в Барнауле задержала воришку, укравшего мешок газировки. Фото 1
11:52
Сергей Дугин поздравил барнаульских школьников с последним звонком 3
11:33
Проверки пройдут в детсадах Барнаула после попадания двоих детей в больницу 3
11:30
Шоу-театр песни "Каприз" 25 мая отмечает свой 30-летний юбилей 0
11:22
От звонка до звонка: как прошел школьный праздник в алтайской колонии
Для осужденных исправительной колонии №3 УФСИН России по Алтайскому краю прозвенел последний звонок
11:13
Школьник обстрелял детский сад из пневматического пистолета в Благовещенске 3
11:03
Где и когда в Алтайском крае ожидаются заморозки? 1
10:52
Паводок не нарушит систему электроснабжения Барнаула — энергетики 0
10:40
Где установлены видеокамеры на дорогах Барнаула? Инфографика 10
10:33
Пассажиры обнаружили дыру в фюзеляже самолета компании Mistral Air. Фото 1
10:21
Перебьетесь: жителей Алтайского края лишили возможности принимать законы 24
10:12
Дети, песни, голуби: как в Барнауле отметили День славянской письменности
Барнаульцы пели песни и выпускали голубей
10:08
Лифт с рабочим рухнул с 11-го этажа на стройке в Новосибирске 1
10:00
Я буду долго гнать велосипед: покупаем новый, готовим или меняем старый 6
09:50
Такой разный Михаил Сергеевич: фоторетроспектива отца перестройки 46
09:36
130 домов сгорело в Красноярском крае при крупных пожарах 0
09:30
Мастер-класс по бюджетированию пройдет в Барнауле 2
09:24
Уровень Оби в Барнауле начал снижаться 0
09:08
Обветшалый город: энергетики спасают тепловые сети Рубцовска 3
09:07
СМИ: полицейские нашли взрывчатку во время обысков в Манчестере 0
09:00
Покупки онлайн: стоит ли пользоваться интернет-магазинами? 0
08:58
Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык – СМИ 6
08:43
"Не могу победить любопытство и смотрю комментарии в сети" – Роман Попов 0
08:39
Четырехбалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 25 мая 0
08:28
Нормативы на ОДН обсудят в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле 0
08:18
Волонтеры разыскивают бийчанку, пропавшую более двух недель назад 0
08:07
Как голосовать на выборах без отмененных открепительных удостоверений? 6
07:46
Новые "Пираты Карибского моря": главные премьеры недели в кино 0
07:27
Правда на правду: как дорожный вопрос столкнул лбами жителей Барнаула 126
07:03
Шестикомнатную квартиру продают в барнаульском "доме-эксперименте". Фото 40
06:44
Последний звонок для школьников Алтайского края прозвенит 25 мая 5
06:25
Что такое Android Pay и как оплачивать покупки с помощью смартфона? 0
06:01
Назрело: алтайские депутаты просят ужесточить строительную экспертизу 12
05:08
Похолодание придет 25 мая в Алтайский край 0
04:01
Смотрим, как два биотуалета "бегут" на прохожих в Москве 0
03:01
Директор объяснила "отчисление" ученика, позорившего честь школы на митинге 2
02:01
Путин приложился к мощам Николая Чудотворца 91
01:28
МВД не нашло фактов коррупции в расследовании ФБК о Медведеве 7
00:25
Путин предложил повысить зарплату обделенным майскими указами бюджетникам 9

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.