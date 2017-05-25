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Внефракционный депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила о своем намерении участвовать в президентских выборах на Украине в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика польскому изданию Krytyka Polityczna.

Савченко заявила о готовности взять на себя ответственность за всю страну. "В парламентских выборах будет участвовать моя политическая сила", добавила она, отметив, что данная сила не станет политической партией в классическом понимании. "Из одной такой я уже ушла, а в новые вступать не хочу. Я не вижу в них будущего и способности развиваться в верном направлении", — цитирует агентство слова депутата.

Политик отметила, что ее партия сможет изменить нынешнюю политическую систему и перестроить госструктуру. Савченко добавила, что данный проект получит поддержку олигархов и СМИ, и они не будут "следовать примеру других партий и говорить, будто не берем у них денег".

Агентство напоминает, что следующие выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. Глава государства отметил, что сейчас еще рано говорить о потенциальных кандидатах на этот пост.