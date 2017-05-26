Квартиры в жилом комплексе "Большая Медведица" отличаются разнообразием и новизной решений. Многим полюбились студийные планировки. Но в "Большой Медведице" есть и классические варианты квартир, которые подойдут для семей, ценящих простоту и комфорт.

Один из них – это двухкомнатные квартиры площадью от 54 до 69 кв.метров с повышенной инсоляцией и панорамным видом на исторический центр Барнаула.

Комфортную атмосферу в квартире жильцам обеспечит высокая функциональность материалов, из которых построены дома "Большой Медведицы".

Наружные, межкомнатные и межквартирные стены домов состоят из железобетонного каркаса с газобетонным заполнением. Толщина внутренних межкомнатных перегородок – 120 мм,внутренних межквартирных — 260мм, наружных стен – 450 мм.

"На поверхности здания мы монтируем так называемый "фасадный пирог" в 170 мм, который состоит из клея, утеплителя, сетки из стекловолокна, декоративной отделки. Мы применяем технологию мокрого фасада "ЭКОВЕР ФАСАД – ДЕКОР ОПТИМА" с последующим нанесением декоративно-штукатурного слоя под покраску по системе "церезит". Она не только делает фасад красивым, но и позволяет сохранять тепло. Этой комбинацией материалов мы добились высокой энергоэффективности дома", — рассказал главный инженер строительной компании ООО "Адалин-Строй" Алексей Поляков.

Особенно привлекательным жилой комплекс "Большая Медведица" делает прилегающая инфраструктура: детские садики, школы, торгово-развлекательные и бизнес-центры ("СИТИ-Центр", "Гулливер-Парк"), разнообразные продуктовые супермаркеты и рынки ("Фермерский дворик", "Бахетле"), близость культурных объектов и высших учебных заведений, кафе и ресторанов, парковой зоны.

Стать новоселом "Большой Медведицы" просто: приобрести квартиру можно с помощью рассрочки до окончания строительства, ипотеки, военной ипотеки и материнского капитала. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ24, АО Газпромбанк, АО КБ "ФорБанк", ПАО "АК БАРС" Банк.

По жилому комплексу регулярно проводят экскурсии , на которых можно получить консультацию специалиста отдела продаж, посмотреть все планировки квартир и забронировать понравившуюся.

При необходимости менеджеры отдела продаж "Большой Медведицы" помогут с реализацией старой квартиры, с оформлением ипотеки, сделают индивидуальный подбор способа расчета.

Проектная декларация размещена на сайте http://www.adalin-stroy.ru/upload/iblock/673/673612599f5243e254709d2be8d25282.pdf

Подробнее о жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru.