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Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в двух регионах Сибири — Иркутской области и Красноярском крае — в связи с лесными пожарами.
Кроме того, аналогичный режим объявлен на Ставрополье, где зафиксированы дождевые паводки.
Как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, в сибирских регионах следует усилить меры по "локализации, тушению и окарауливанию пожаров". Отметим, что в связи с ситуацией в Сибири со стороны МЧС было принято решение направить сюда тяжелую авиатехнику.
Также, по словам Пучкова, пострадавшим при разгуле стихии окажут помощь — им должны обеспечить четырехразовое питание в пунктах временного размещения, посодействовать в восстановлении утраченных документов.
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