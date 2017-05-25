Их легко узнать: белые банты, платья с фартуками, брюки и рубашки, ленты "Выпускник-2017". Сегодня во всех школах России для них звенят последние звонки, а они поют, танцуют вальс — прощаются со школой и делятся эмоциями этого важного дня в соцсетях, где с каждой минутой становится все больше и больше снимков с праздника и теплых слов благодарности одноклассникам, учителям, родителям.
Как выпускники прощаются со школой, смотрим подборку из соцсетей.
Сегодня последний звонок...нет, уже который год не у меня...а у этих замечательных ребят))))Я поздравляю всех девятиклассников с этим праздником,а особенно 9 "Г" и 9 "Д"-это мои вторые выпускники в качестве учителя русского языка и литературы,и моих любимых селиверстовцев, которых я бы выпускала как классный руководитель.. Всем желаю успешной сдачи всех экзаменов, я верю в ваши силы, ведь в каждого я вложила частичку себя..люблю и всех помню!*) #последнийзвонок #моиученики #нипуханипера🙏 #любимаяработа
Сегодня во всех школах страны... Последний звонок — это радостное и грустное событие одновременно. Жаль расставаться с любимой школой, с учителями, друзьями.... А впреди — увлекательнейшая жизнь, с ее открытиями и победами, радостями и печалями, трудностями и успехами... С праздником, балашихинские выпускники! #ПоследнийЗвонок #Балашиха #Школа #Выпускники
Комментарии