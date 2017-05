Сегодня последний звонок...нет, уже который год не у меня...а у этих замечательных ребят))))Я поздравляю всех девятиклассников с этим праздником,а особенно 9 "Г" и 9 "Д"-это мои вторые выпускники в качестве учителя русского языка и литературы,и моих любимых селиверстовцев, которых я бы выпускала как классный руководитель.. Всем желаю успешной сдачи всех экзаменов, я верю в ваши силы, ведь в каждого я вложила частичку себя..люблю и всех помню!*) #последнийзвонок #моиученики #нипуханипера🙏 #любимаяработа

