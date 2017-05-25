Фото: vk.com/barneos22
Пешехода сбили в районе Жилплощадки в Барнауле днем в четверг, 25 мая.
"Очевидцы сообщают, что на Жилплощадке сбили человека! Жив, но не может встать", — сообщается в паблике Barnaul 22.
Также свидетели аварии указывают, что пешеход бежал на запрещающий сигнал светофора. Кроме того, отмечается, что пострадавшего забрала машина скорой помощи.
Комментарии
Также свидетели аварии указывают, что пешеход бежал на запрещающий сигнал светофора.
Когда ума наберутся?
Дай Бог здоровья и ума, перебегающим улицу в неположенных местах и на запрещающий сигнал светофора.
Бессмертные задолбали уже... Машина она железная и она не ...т а давит!!!
его бы еще заставить авто им поврежденный отремонтировать,чтоб думал в следующий раз а не только ел головой своей