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Калининский районный суд Новосибирска приговорил к условному сроку и изъял iPhone у 22-летнего местного жителя Никиты Блинкова, сообщает в четверг, 25 мая, региональная прокуратура.
В ведомстве уточняют, что молодой человек работал в ПАО "МТС" и в силу должностных полномочий имел доступ к сведениям, которые составляют коммерческую тайну компании. С 1 по 27 сентября минувшего года новосибирец незаконно за 15 тысяч рублей продал неизвестному конфиденциальные сведения 34 абонентов МТС.
Блинкова признали виновным в "незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, без согласия их владельцев". Ему назначили год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. "Принадлежащий Блинкову мобильный телефон iPhone, являющийся орудием совершения преступления… судом конфискован в собственность государства", — добавили в прокуратуре.
Судебный приговор еще не вступил в силу.
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