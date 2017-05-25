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МАК признал погибшими всех пассажиров вертолета, упавшего в Телецкое озеро

, ИА "Амител"
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования ЧП над Телецким озером

На сайте Межгосударственного авиационного комитета опубликован промежуточный отчет о результатах расследования трагедии над Телецким озером, которая произошла 12 февраля 2017 года. Напомним, тогда в озеро упал вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек. В числе пассажиров вертолета находились алтайский предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин, а также пилот вертолета Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская.

Поиски вертолета и его пассажиров велись до 3 марта 2017 года. Было обнаружено только одно тело — супруги летчика, а также несколько фрагментов воздушного судна.

3 марта поиски были прекращены в связи с неблагоприятными погодными условиями.

И только 22.05.2017 на сайте портала появилась информация о расследовании этого ЧП. При этом сообщается, что "до возможного обнаружения вертолета или появления другой существенной информации комиссия приостанавливает свою работу".

"На момент подготовки настоящего отчета комиссией проделан весь необходимый объем работ по анализу имеющейся информации. По выявленным факторам опасности подготовлены рекомендации по повышению безопасности полетов", — говорится в отчете МАК.

Что выяснило следствие?

12.02.2012, 12:40 UTC (здесь и далее указано время UTС), ночью после взлета с береговой черты Телецкого озера в районе кордона Кокши произошло авиационное происшествие с вертолетом R -66 RA-06375. На борту находились один член экипажа и четыре пассажира, все граждане РФ.

"В результате АП пилот и пассажиры погибли. Вертолет затонул", — говорится в официальном сообщении комиссии.

История полета

По данным следствия, 12 февраля 2017-го старшим группы (вероятно, речь идет о предпринимателе Анатолии Банных) был запланирован полет вертолета R-66 RA-06375 с базы Самыш на термальный источник, находящийся рядом с поселком Теплый Ключ. При этом отмечается, что план полета воздушного судна в зональный центр единой системы организации воздушного движения РФ не подавался. Командир воздушного судна (КВС — прим. редакции) не запрашивал метеорологическую информацию.

Возвращаясь в Самыш, вертолет, как предполагает комиссия, попал в неблагоприятные метеоусловия. По объяснениям местных пилотов, наиболее вероятно, перевал по кратчайшему расстоянию до Самыша мог быть закрыт низкой облачностью, и командир воздушного судна принял решение следовать в обход – через водораздел рек Кобул и Кокши с выходом на кордон Кокши.

Долетев до береговой черты Телецкого озера и столкнувшись с метеоусловиями, не позволявшими продолжить полет по маршруту, командир совершил вынужденную посадку на кордон Кокши, так как там было обогреваемое жилье и связь.

По свидетельству очевидца (егеря), пилот и старший группы попросили егеря разрешить им переждать непогоду на кордоне. "Группа находилась в доме около часа. Погодные условия не изменились, но стало совсем темно. Старший группы предлагал остаться ночевать на кордоне, но один из пассажиров настаивал на полете (для ночлега в более комфортных условиях). Пилот вышел на улицу, оценил метеоусловия и сказал, что можно лететь", — говорится в документах о расследовании.

Напомним, сотрудник Алтайского биосферного заповедника Сергей Усик рассказывал, что на полете в шторм над Телецким озером настояла пассажирка вертолета Robinson R-66. Предприниматель Анатолий Банных и другие пытались ее отговорить, но безуспешно.

Около 12:35 вертолет взлетел, чтобы отправиться на Самыш.

Справка: 12.02.2017 на месте авиационного происшествия заход солнца был в 11:34, наступление темноты – в 12:07, восход луны –в 13:23, то есть взлет был выполнен в самое темное время суток.

При этом чуть ранее было объявлено штормовое оповещение. Синоптики обещали ухудшение видимости и осадки: снег слабый, непрерывный, видимость 4000 м.

Очевидец происшествия также подтвердил, что в это время "...видимость была очень плохая, дул сильный северный ветер, около 10 м/с, температура воздуха минус 12 ºС, воды 12ºС".

Далее  в отчете сообщается, что "после взлета КВС выполнил набор высоты с правым разворотом по спирали. После пролета кордона еще раз выполнил правый разворот и продолжил полет в северо-западном направлении. Около 12:40, со слов очевидца, произошло столкновение вертолета с водной поверхностью на удалении около 1 км от места взлета. После столкновения вертолет затонул".

Утром 13 февраля были начаты поиски. 

 

Ширина озера в районе ЧП составляет около 3 км. Для безопасной посадки в режиме авторотации на берег с середины озера необходима высота более 270 метров. Со слов очевидца, падение вертолета было с высоты 100 — 200 метров. Специалисты отмечают, что даже при высоте более 270 м безопасная посадка в режиме авторотации на берег была бы возможна только в район кордона Кокши, т.к. остальная береговая линия представляет собой поросшие лесом обрывистые скалы.

Что нашли во время поисков?

В первый день поисков 13 февраля было обнаружено тело одной из пассажирок вертолета — супруги пилота Елены Ракитской.  Спасатели говорят, что это редкая удача. Видимо, женщину от удара выбросило за борт. Пойти ко дну ей не дал пуховик: скопившийся воздух в одежде удержал тело на поверхности воды. Остальных пассажиров найти до сих пор  не удалось.

Также в период поисковой кампании были обнаружены фрагменты воздушного судна, в числе которых  переднее правое сиденье; заднее среднее сиденье; спинка заднего правого сиденья и фрагмент лопасти вертолета.

Какие нарушения выявлены во время расследования?

Как следует из отчета, у командира воздушного судна на момент ЧП было просрочено медицинское заключение 1-го класса от 03.02.2016 No 209665 о годности к летной работе частным пилотом, действительно до 03.02.2017. Также было просрочено медицинское заключение от 14.01.2015 No 209665 о годности к летной работе пилотом коммерческой авиации, действительно до 14.01.2017. Между тем, согласно п.7.ФАП МО ГА-2002, "авиационный персонал без медицинского заключения или с истекшим сроком действия медицинского заключения к выполнению профессиональных обязанностей не допускается".

Также вертолет не был оборудован поплавками, без которых "запрещены полеты над водной поверхностью без установленных поплавков на удалении от береговой черты, превышающем дистанцию планирования на режиме авторотации". 

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Комментарии

25.05.2017 17:35
- гость -

Комментировать здесь уже нечего....

0  0
25.05.2017 17:43
гость

Ну почему нечего? Может и жив Банных, только заграницей давно.

0  0
25.05.2017 17:52
- гость -

сказочник

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