Фото: novayagazeta.ru
Актер Евгений Миронов вручил главе государства Владимиру Путину письмо в защиту художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и обсудил с ним обыск в театре. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил "Коммерсант".
Отмечается, что разговор проходил в неформальной обстановке после вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
"Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!" - спросил Миронов у президента. На это Путин дал краткий ответ: "Да дураки".
Издание пишет, что актер не стал с этим спорить и попросил главу государства об объективном расследовании, "без экстраординарных методов".
Следственный комитет провел обыски в театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова во вторник, 23 мая. Обыски проходили в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, по которому художественный руководитель театра проходит как свидетель. После допроса с него взяли обязательство явиться к следователю.
Комментарии
неприкасаемые лицедеи
Разжуйте кто это " Да дураки"?
25.05.2017 17:00
- гость -
Смысл : "отвали, не до тебя".
ёмко, кратко, понятно.
обычный рейдерский захват, не удивлюсь если это дело рук Михалкова
Доверяй но проверяй.
Забыли они ОБХСС и КГБ . Расслабились все.Пущай шмонают всех подозрительных. Ибо растаскивают казну.
Печально даже не то, что они отвечают, а то что они позволяют себе задавать такие вопросы. Просто наглое вмешательство в раследование.
"Да дураки"
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дык это ж ваши дураки! это не оскорбление работников следственного комитета? по моему за это и статья в УК есть