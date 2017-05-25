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Житель деревни Охепалу в области Лаэне-Вирумаа (Эстония) угрожал охотничьим ружьем военным НАТО, оказавшимся на его огороде. Об этом в четверг, 25 мая, пишет "Лента.ру" со ссылкой на портал Postimees.
В полиции уточнили, что солдаты, принимавшие участие в учениях "Весенний шторм", зашли на частные владения 56-летнего местного жителя. Мужчина сделал предупредительный выстрел в воздух. В результате произошедшего пострадавших нет. По факту тяжелого нарушения общественного порядка начато уголовное производство. Отмечается, что максимальным наказанием за это является штраф либо до пяти лет тюрьмы.
Издание напоминает, что международные учения НАТО проходили в Эстонии с 8 мая. В них участвовали около девяти тысяч военных. Последний, третий этап учений — тактическое выполнение боевых заданий — завершился 25-го числа.
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