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Жителей Алтайского края в пятницу. 26 мая, ждет прохладная и ветреная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.
В регионе в этот день осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Днем по краю температура составит +14...+19 градусов.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.
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В Барнауле также ожидается без осадков. Днем в краевой столице +15...+17 градусов. Ветер северо-западный до 13 метров.
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