Пятница, 26 Май, 05:57

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Сколько нужно денег для "нормальной жизни" семье из трех человек ?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,07
€ 63,01
Brent
$ 51,5
13°
Обь
541см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Последний звонок-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая

, ИА "Амител"
Температура в регионе составит не более +19 градусов

Фото: progorod58.ru

Жителей Алтайского края в пятницу. 26 мая, ждет прохладная и ветреная погода, сообщает региональный Гидрометцентр.

В регионе в этот день осадков не ожидается. Утром местами возможен туман. Днем по краю температура составит +14...+19 градусов.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров.

Читайте также: Где и когда в Алтайском крае ожидаются заморозки?

В Барнауле также ожидается без осадков. Днем в краевой столице +15...+17 градусов. Ветер северо-западный до 13 метров.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
05:08
Прохладная и ветреная погода ждет жителей Алтайского края 26 мая 0
04:01
25 лет назад первый и единственный раз Алтай посетил Борис Ельцин 0
03:27
Авиабомба 72 года пролежала под стадионом "Торпедо" в Таганроге 0
02:21
Депутатов Госдумы предложили заменить РобоДепутатами 0
01:01
Кажется безумием, но Бразилия хочет поучиться футболу у России 0
00:45
Медведев предложил заменить футболистов сборной России роботами 0
23:58
"Почта России" потратит миллион рублей на красивых девушек 0
23:36
Глава Минкомсвязи об оптимальном росте тарифов из-за "пакета Яровой" 0
23:18
Суд не увидел оскорбления чувств верующих на фото с куличом и яйцами 0
22:56
Главбух "Седьмой студии" согласилась на сделку со следствием 0
22:23
Уборщицу Газпрома обокрали: утащили 100 тысяч рублей и часы Patek Philippe 0
22:09
Медведев подписался на страницу Усманова во "ВКонтакте 0
21:56
Реальные доходы россиян упали в апреле до уровня 2009 года - ВЭБ 0
21:26
Правительство выделит регионам 6 млрд на "скорые помощи" и автобусы 0
21:04
"Антитеррористический митинг" в Приморье признали незаконным 0
20:52
Евгений Петросян пошутил о конце асфальта на границе двух областей 0
20:23
Росгвардия должна быть вооружена до зубов - Рогозин 0
20:01
Повышение тарифа ОСАГО для "молодых и отмороженных" назвали справедливым 0
19:43
Первый трейлер седьмого сезона "Игры престолов" опубликовали в сети 0
19:35
Последние звонки и победа "Манчестер Юнайтед": о чем еще говорят соцсети 0
19:23
Упавший фонарный столб спровоцировал километровую пробку в Новосибирске 0
19:08
Коротко о главном: война в Солнечной Поляне, уход Нонко и последний звонок
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 мая
18:46
Британский самолет экстренно сел в США из-за потерявших сознание стюардесс 0
18:28
Минфин предложил платить фиксированную выплату к пенсии из бюджета 0
18:08
Захарова прокомментировала призыв Керри учить русский язык 1
18:02
Прощай, школа! Как проходят последние звонки в Барнауле и по всей России 0
17:46
Многоквартирный дом горел в Барнауле 25 мая 0
17:32
Правда ли, что долги компаний взыщут из личного имущества руководителей? 1
17:22
СМИ: эстонец с ружьем встретил зашедших на его огород солдат НАТО 0
17:20
МАК признал погибшими всех пассажиров вертолета, упавшего в Телецкое озеро 4
17:13
Почему "Роснефть" отказалась от закупки вилок и рюмок за 11 тысяч рублей? 3
17:01
Жилье загорелось в частном секторе в Барнауле. Фото 0
16:49
СМИ: Путин прокомментировал ситуацию с "Гоголь-центром" фразой "да дураки" 9
16:33
Режим ЧС федерального уровня ввели в двух регионах Сибири 1
16:24
Сотрудника МТС в Новосибирске осудили за продажу данных клиентов 0
16:14
Автомобиль сбил пешехода в Барнауле. Фото 4
16:03
Так писать не надо: новая глава аппарата АКЗС дала наставления журналистам 11
15:50
Барнаульцы до премьеры посмотрели новых "Пиратов Карибского моря". Фото 0
15:34
Савченко собирается баллотироваться в президенты Украины 7
15:22
Барнаулец через подставные фирмы выманивал миллионы у бизнесменов — МВД 3
15:13
Где и когда в Барнауле можно будет увидеть икону Божией Матери "Табынская"? 4
15:06
СМИ назвали возможную дату "прямой линии" с Путиным 6
14:52
Открытие сезона на барнаульском ипподроме не состоялось в знак протеста 2
14:33
СМИ: Украина с 1 июля запретит пассажирские поезда в Россию 4
14:21
Грузовик "оседлал" забор в Барнауле. Фото 0
14:15
КПРФ и СР не смогли изменить социальные законы Алтайского края 0
14:04
Ирландская ветклиника открыла вакансию "обнимателя котиков" 0
13:50
Готовим морсы из моркови, свеклы, щавеля и других простых продуктов 0
13:32
51-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
13:26
Ирония судьбы: Бийск остался без сити-менеджера, но получил горячую воду 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.